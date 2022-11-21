Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ

Йенс Столтенберг заявил о намерении Североатлантического альянса добиться "приемлемых" для Киева условий мирного договора между Россией и Украиной.

Днём 21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы западного военного блока НАТО намереваются добиваться "приемлемых" для Владимира Зеленского условий мирного договора между правительствами Украины и России.

По словам Столтенберга, для достижения подобных целей Североатлантический альянс обязан увеличить расходы на оказание военной помощи Украине.