Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
2022-11-21 13:51
Йенс Столтенберг заявил о намерении Североатлантического альянса добиться "приемлемых" для Киева условий мирного договора между Россией и Украиной.
Днём 21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы западного военного блока НАТО намереваются добиваться "приемлемых" для Владимира Зеленского условий мирного договора между правительствами Украины и России.
По словам Столтенберга, для достижения подобных целей Североатлантический альянс обязан увеличить расходы на оказание военной помощи Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой