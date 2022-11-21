Иран в четвертый раз вызвал в МИД британского посла

Посол Великобритании в Иране был вызван в воскресенье в МИД Ирана, сообщило официальное информационное агентство Irna.

«Саймон Шерклифф был вызван для передачи протеста против недавнего нападения боевиков на посольство Ирана в Лондоне», — сообщило агентство.

По информации источника, «генеральный директор протокольного отдела министерства иностранных дел передал британскому дипломату решительный протест Тегерана против неэффективности и неспособности британской полиции предотвратить нападение на его посольство».

Этот вызов, как сообщает агентство, произошел после того, как «группа боевиков напала на здание посольства Ирана в Лондоне и оскорбила священный флаг Исламской Республики Иран».

По данным агентства, посол Великобритании выразил «сожаление по поводу инцидента», добавив, что «передаст протест Ирана в Лондон». Он также выразил надежду, что «подобные инциденты больше не повторятся в будущем», сообщает тот же источник.