Иран в четвертый раз вызвал в МИД британского посла
Посол Великобритании в Иране был вызван в воскресенье в МИД Ирана, сообщило официальное информационное агентство Irna.
«Саймон Шерклифф был вызван для передачи протеста против недавнего нападения боевиков на посольство Ирана в Лондоне», — сообщило агентство.
По информации источника, «генеральный директор протокольного отдела министерства иностранных дел передал британскому дипломату решительный протест Тегерана против неэффективности и неспособности британской полиции предотвратить нападение на его посольство».
Этот вызов, как сообщает агентство, произошел после того, как «группа боевиков напала на здание посольства Ирана в Лондоне и оскорбила священный флаг Исламской Республики Иран».
По данным агентства, посол Великобритании выразил «сожаление по поводу инцидента», добавив, что «передаст протест Ирана в Лондон». Он также выразил надежду, что «подобные инциденты больше не повторятся в будущем», сообщает тот же источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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