Блащак: Польша разместит системы ПВО Patriot на границе с Украиной
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о намерениях Варшавы разместить американские системы противовоздушной обороны на польско-украинской границе.
21 ноября глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак публично заявил, что ведомство приняло решение о размещении американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на границе страны с Украиной, которые будут использоваться в качестве систем противовоздушной и противоракетной обороны. Данное решение было принято после падения украинской ракеты на территории Польши, подчёркивает Блащак.
Примечательно, что ранее Министерство обороны Германии выступило с предложением к Варшаве помочь укрепить обороноспособность польских границ, также предложив направить в Польшу немецкие истребители.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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