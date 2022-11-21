Блащак: Польша разместит системы ПВО Patriot на границе с Украиной

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о намерениях Варшавы разместить американские системы противовоздушной обороны на польско-украинской границе.

21 ноября глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак публично заявил, что ведомство приняло решение о размещении американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на границе страны с Украиной, которые будут использоваться в качестве систем противовоздушной и противоракетной обороны. Данное решение было принято после падения украинской ракеты на территории Польши, подчёркивает Блащак.

Примечательно, что ранее Министерство обороны Германии выступило с предложением к Варшаве помочь укрепить обороноспособность польских границ, также предложив направить в Польшу немецкие истребители.