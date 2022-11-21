Эрдоган: РФ не выполнила обещания по Сирии, заставив Турцию начать операцию
2022-11-21 14:43
Тайип Эрдоган утверждает, что невыполнение Россией обещаний по Сирии привели к тому, что турецкие войска были вынуждены начать спецоперацию.
21 ноября издание Daily Sabah опубликовало фрагмент интервью с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который публично заявил, что турецкие операции в Сирии и Ираке вызваны тем, что Россия отказывается выполнять свои обязательства перед Анкарой, которые были установлены сочинскими соглашениями 2019 года.
По словам Эрдогана, российские войска должны были уничтожить курдских боевиков в Сирии, однако Москва отказывается это делать, ввиду чего турецкие военные начали собственную операцию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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