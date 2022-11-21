Садальский рассказал, почему внуки Васильевой живут в Германии в нищете
2022-11-21 14:49
Актеры Станислав Садальский и Татьяна Васильева враждуют много лет. От Садальского достается не только Васильевой, но и ее близким.
В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ Татьяна Васильева пожаловалась на всю страну, что ее внуки, живущие в Германии, не могут себе позволить той комфортной жизни, которая была бы у них в РФ.
Станислав Садальский не забыл поддеть давнюю знакомую, съязвив по поводу насчет незавидного положения родных артистки на чужбине.
Актер осудил коллег, которые отпускают своих детей, внуков жить за границей, имея в виду Васильеву, а потом плачутся, что родные еле сводят концы с концами, но терпят.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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