Садальский рассказал, почему внуки Васильевой живут в Германии в нищете

Актеры Станислав Садальский и Татьяна Васильева враждуют много лет. От Садальского достается не только Васильевой, но и ее близким.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ Татьяна Васильева пожаловалась на всю страну, что ее внуки, живущие в Германии, не могут себе позволить той комфортной жизни, которая была бы у них в РФ.

Станислав Садальский не забыл поддеть давнюю знакомую, съязвив по поводу насчет незавидного положения родных артистки на чужбине.

Актер осудил коллег, которые отпускают своих детей, внуков жить за границей, имея в виду Васильеву, а потом плачутся, что родные еле сводят концы с концами, но терпят.