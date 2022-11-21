Катя Лель в эфире шоу «Суперстар! Возвращение» назвала Леру Кудрявцеву неадекватной

Телеведущей как члену жюри не понравилось выступление певицы, та резко ей ответила. За Леру вступилась Лолита.

Две звезды российского шоу-бизнеса поскандалили на передаче «Суперстар! Возвращение». Телеведущей Лере Кудрявцевой не понравился номер Кати Лель, та жестко ответила члену жюри, сообщает Рамблер.

Выпуск программы посвящался творчеству артистов, которые ушли из жизни. Лель остановила свой выбор на хите «Мой мармеладный», и вставила туда отрывок из песни «Шоколадный заяц».

Кудрявцева как член жюри высказала мнение, что номер не совпал с заданной темой. Это оскорбило исполнительницу. «Идея номера вообще не моя. Ты расстроила меня своей неадекватностью», – заявила Лере звезда.

Пока Кудрявцева думала, как ответить на резкое высказывание участницы, Лолита попросила Лель "уважать жюри". "Катя, ты высказалась некорректно. Перед жюри за выступление отвечает именно артист», – отметила Лолита.

Зрители были уверены, что Лель покинет шоу, однако жюри решило ее оставить. Из проекта на этот раз выбыл певец Александр Айвазов.