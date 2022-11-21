Офицер ЛНР Андрей Марочко утверждает, что около десяти зарубежных ЧВК сражаются против России на стороне Киева.

21 ноября телеканал "Россия 24" взял интервью у офицера милиции Луганской Народной республики Андрея Марочко, который утверждает, что за Киев на территории Украины воюет не менее десяти иностранных частных военных кампаний, которые прикрывают регулярные войска НАТО, также находящиеся в зоне спецоперации.

По данным Марочко, на территории Украины находится больше всего наёмников из Польши и стран Прибалтики, однако также присутствуют войска других стран коллективного Запада.