Столтенберг: НАТО увеличит поставки оружия Киеву для достижения мира с РФ
2022-11-21 15:14
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях альянса нарастить поставки вооружений Киеву.
21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с противоречивым заявлением, в котором сообщил, что НАТО планирует увеличить военную поддержку Украины, поскольку это способствует заключению мирного договора между Киевом и Москвой.
По словам Столтенберга, Запад хочет, чтобы российско-украинское мирное соглашение было заключено на приемлемых для Киева условиях, ввиду чего Украина должна продемонстрировать успехи на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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