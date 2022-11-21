Столтенберг: НАТО увеличит поставки оружия Киеву для достижения мира с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях альянса нарастить поставки вооружений Киеву.

21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с противоречивым заявлением, в котором сообщил, что НАТО планирует увеличить военную поддержку Украины, поскольку это способствует заключению мирного договора между Киевом и Москвой.

По словам Столтенберга, Запад хочет, чтобы российско-украинское мирное соглашение было заключено на приемлемых для Киева условиях, ввиду чего Украина должна продемонстрировать успехи на поле боя.