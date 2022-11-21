В Японии на работу в дом престарелых пригласили детей
Возраст малолетних «сотрудников» меньше трех лет, а их труд оплачивается подгузниками и молоком.
Японский дом престарелых решил нанять на работу уникальных "сотрудников" – детей в возрасте до трех лет, сообщает МИР24.
Такая идея возникла у руководства заведения после наблюдения за пожилыми подопечными. Они заметили, что пациенты просто расцветают на глазах при виде малышей, и решили открыть детские вакансии.
С приходом новых "сотрудников" на лицах стариков все чаще можно видеть улыбки и слезы умиления.
Труд юных "работников" оплачивается подгузниками и молоком.
«Рабочий день у маленьких "сотрудников" ненормированный. Они могут приходить, когда у них хорошее настроение или в удобное для мамы время. Для малышей условия комфортные: есть кафе, где можно перекусить, площадка для игр», – подчеркнул директор дома престарелых Гондо Кимие.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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