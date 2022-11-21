В Японии на работу в дом престарелых пригласили детей

Возраст малолетних «сотрудников» меньше трех лет, а их труд оплачивается подгузниками и молоком.

Японский дом престарелых решил нанять на работу уникальных "сотрудников" – детей в возрасте до трех лет, сообщает МИР24.

Такая идея возникла у руководства заведения после наблюдения за пожилыми подопечными. Они заметили, что пациенты просто расцветают на глазах при виде малышей, и решили открыть детские вакансии.

С приходом новых "сотрудников" на лицах стариков все чаще можно видеть улыбки и слезы умиления.

Труд юных "работников" оплачивается подгузниками и молоком.

«Рабочий день у маленьких "сотрудников" ненормированный. Они могут приходить, когда у них хорошее настроение или в удобное для мамы время. Для малышей условия комфортные: есть кафе, где можно перекусить, площадка для игр», – подчеркнул директор дома престарелых Гондо Кимие.