Как правильно перекусить в офисе, чтобы не набрать лишний вес

Диетолог Ирина Мансурова советует серьезно отнестись к быстрым перекусам на рабочем месте и выбирать подходящие продукты, чтобы сохранить стройность.

Регулярное перекусывание вредными продуктами ведет к неприятным последствиям, в том числе и для фигуры.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова:

«Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус — и инсулин вырос. Повышение уровня инсулина происходит при любом приеме пищи, независимо от ее состава, что бы мы ни ели — углеводы, белки, жиры»

Не рекомендуется утолять голод на работе такими продуктами, как сладкий йогурт, булочки, любимые многими мюсли-батончики, фруктово-ягодные десерты на фруктозе.

Такая еда повышает уровень сахара в крови, и лишь ненадолго обманывает чувство голода. В скором времени после такого перекуса есть захочется еще больше.

Правильно перекусывать нежирным творогом, кефиром, орехами, свежими овощами.

И даже в случае с полезным набором продуктов для перекуса не следует перебарщивать и наедаться сверх меры.

Еще один хороший совет от диетолога: перед предстоящим обедом легкое чувство голода можно приглушить стаканом простой чистой воды.