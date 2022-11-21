Столтенберг: НАТО исчерпало большую часть запасов вооружения и боеприпасов
2022-11-21 15:44
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что альянс исчерпал большую часть собственных запасов вооружения и боеприпасов из-за оказания военной помощи Украине.
21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию СВС заявил о том, что НАТО исчерпало существенную часть собственных запасов вооружения и боеприпасов, ввиду чего на данный момент есть потребность в наращивании арсенала для оказания военной помощи Украине.
Столтенберг также отметил, что страны-участники альянса должны быть готовы к тому, чтобы заплатить большую цену за восстановление иссякших запасов оружия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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