Столтенберг: НАТО исчерпало большую часть запасов вооружения и боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что альянс исчерпал большую часть собственных запасов вооружения и боеприпасов из-за оказания военной помощи Украине.

21 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию СВС заявил о том, что НАТО исчерпало существенную часть собственных запасов вооружения и боеприпасов, ввиду чего на данный момент есть потребность в наращивании арсенала для оказания военной помощи Украине.

Столтенберг также отметил, что страны-участники альянса должны быть готовы к тому, чтобы заплатить большую цену за восстановление иссякших запасов оружия.