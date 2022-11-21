Эрдоган рассматривает возможность наземной операции против курдских ополченцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность наземных наступлений после авиаударов по курдским позициям в Сирии и Ираке.

«Нет сомнений в том, что одними воздушными операциями мы не ограничимся, должно быть принято решение о том, сколько сил сухопутных войск должно участвовать», — заявил Эрдоган государственному информационному агентству Anadolu.

Турция приняла меры против YPG и запрещенной Курдской рабочей партии РПК в воскресенье вечером, нанеся многочисленные авиаудары по северному Ираку и северной Сирии.

По меньшей мере 35 человек погибли, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека. Курдские ополченцы обещали принять ответные меры.