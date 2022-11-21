ВКС России получили партию новых самолётов Су-30СМ2 и Як-130
2022-11-21 15:52
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ВСК России получили партию новых самолётов Су-30СМ2 и Як-130.
21 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в официальном пресс-релизе сообщил о том, что Иркутский авиационный завод Объединённой авиастроительной корпорации изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130.
Мантуров также отметил факт того, что обеспечение потребности российской армии в технике, а также соблюдение сроков поставок, контролирует Координационный совет при правительстве РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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