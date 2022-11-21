Президент ФРГ Штайнмайер отметил, что его «глубоко ранит» ситуация с антисемитизмом в республике

После стрельбы в дверь дома раввина в Эссене федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к «бдительности».

«В Германии антисемитизм принял открытую форму», — заявил Штайнмайер в понедельник в Ганновере. Евреев оклеветали, их высмеивали и подвергали физическим нападениям, отметил президент ФРГ и напомнил о нападении правого экстремиста в Галле три года назад.

«Как бы я хотел сказать, что эта атака в Галле привела к настоящему поворотному моменту. Но я не могу сказать: число антисемитских преступлений в Германии растет», — сказал Штайнмайер.

В ночь на пятницу были обстреляны дом бывшего раввина в старой синагоге в центре города Эссен.

Штайнмайер убежден, что ответ может быть только один: «Прежде всего, мы должны быть бдительными. И мы не должны отводить взгляд! Мы не должны терпеть никакого антисемитизма в Германии!».

Штайнмайер в понедельник стал гостем на рукоположении пяти раввинов и молитвенного лидера. По данным канцелярии Федерального президента, это первое раввинское рукоположение в Нижней Саксонии после Второй мировой войны. Каждые два года Берлинская раввинская семинария выпускает раввинов после завершения ими учебы.