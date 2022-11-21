В Германии фермеры бьют тревогу из-за роста популяции волков
Овцеводы в Мекленбурге-Передней Померании призывают к более эффективным контрмерам в связи с дальнейшим распространением волков.
Согласно заявлению Государственной ассоциации овцеводов в понедельник, волки, которые несколько раз нападают на домашний скот, должны быть убиты. Законодательство ЕС предполагает такую возможность, но оно еще не применяется на северо-востоке ФРГ.
Согласно статистике Министерства сельского хозяйства земли, к концу сентября 343 овцы, телята и другой домашний скот были убиты или серьезно ранены хищниками, несмотря на защитные меры, такие как электрические заборы.
По данным министерства Шверина, на северо-востоке живет 18 волчьих стай, что на три больше, чем год назад. Число пар волков увеличилось с двух до шести, а оседлых волков - с трех до четырех.
«Возникает вопрос, как фермеры, выращивающие овец и коз, могут эффективно защитить своих животных от нападения волков», сказала председатель государственной ассоциации Сюзанна Петерсен. Пастбища, по мнению Петерсен, следует рассматривать как уникальную и незаменимую экосистему с огромным биоразнообразием. Эта среда обитания не может быть сохранена без выпаса животных.
В Минсельхозе земли отметили, что в 2022 году было зарегистрировано 2 волка, которые совершили 15 из 70 нападений на скот.
Опубликовано: Тарас Медведев
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