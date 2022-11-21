Анушаускас: Литва решила не отправлять Украине самоходные гаубицы PzH 2000
2022-11-21 16:20
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс решил не отправлять Киеву самоходные гаубицы PzH 2000 для ВСУ.
21 ноября глава Министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пресс-релизе заявил о том, что в ходе заседания Госсовета обороны, которое проходило в закрытом формате, было принято решение не отправлять Украине самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
Однако глава литовского оборонного ведомства Анушаускас сообщил о том, что Вильнюс отправит Украине боеприпасы к гаубицам для обеспечения боеспособности украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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