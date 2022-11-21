Анушаускас: Литва решила не отправлять Украине самоходные гаубицы PzH 2000

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс решил не отправлять Киеву самоходные гаубицы PzH 2000 для ВСУ.

21 ноября глава Министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пресс-релизе заявил о том, что в ходе заседания Госсовета обороны, которое проходило в закрытом формате, было принято решение не отправлять Украине самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Однако глава литовского оборонного ведомства Анушаускас сообщил о том, что Вильнюс отправит Украине боеприпасы к гаубицам для обеспечения боеспособности украинской армии.