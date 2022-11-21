ООН объявило о международном расследовании расстрела российских военнопленных в Макеевке

Заявления о казнях людей, которые больше не принимали участия в боевых действиях, должны быть «незамедлительно, полностью и эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», заявили в Управлении ООН по правам человека в Женеве.

Ролики появились в социальных сетях на прошлой неделе. На них несколько российских солдат, охраняемых украинцами, лежат на земле. Затем слышны выстрелы. На другом кадре видна почти дюжина неподвижных тел.

Утверждается, что снимки были сделаны в середине ноября, когда украинская армия отбила село Макеевка в Луганской области на востоке страны.

Американская газета «Нью-Йорк Таймс» назвала видео подлинными после совместного исследования с экспертами в воскресенье. Точный ход инцидента и его предыстория до сих пор неясны. Россия и Украина обвиняют друг друга в военных преступлениях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва самостоятельно занимается розыском виновных.

«Они должны быть найдены и наказаны», - подчеркнул Песков.

Киев утверждает, что расстрел россиян было актом самообороны, поскольку один из солдат внезапно открыл огонь.