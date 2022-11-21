Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом
2022-11-21 16:31
Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом.
21 ноября глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что 30 стран-участниц Североатлантического альянса единогласно приняли резолюцию о признании России страной-террористом.
Чернев утверждает, что данная резолюция также включает в себя увеличение поставок киевскому режиму вооружения и разработку конкретных шагов по вступлению Украины в блок НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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