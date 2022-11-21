Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом.

21 ноября глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что 30 стран-участниц Североатлантического альянса единогласно приняли резолюцию о признании России страной-террористом.

Чернев утверждает, что данная резолюция также включает в себя увеличение поставок киевскому режиму вооружения и разработку конкретных шагов по вступлению Украины в блок НАТО.