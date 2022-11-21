ВС РФ уничтожили украинскую диверсионную группу в Херсонской области
2022-11-21 16:38
В Минобороны РФ сообщил об уничтожении российскими военными украинской ДРГ на территории Херсонской области.
В понедельник, 21 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об успешном уничтожении служащими ВС РФ украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.
Конашенков уточнил, что украинские диверсанты были ликвидированы российскими военнослужащими в районе посёлка Днепровское при попытке переправиться на катере на левобережную часть Херсонщины через Днепр.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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