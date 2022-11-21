Правительство Великобритании не намерено смягчать Brexit и налаживать отношения с ЕС

Британское правительство не намерено смягчать Brexit, чтобы стать ближе к Европейскому Союзу, заверил премьер-министр Риши Сунак в понедельник, 21 ноября.

«Позвольте мне сказать об этом недвусмысленно… Великобритания не будет стремиться к каким-либо отношениям с Европой, основанным на соблюдении законов ЕС», — заявил Риши Сунак во время конференции главной организации работодателей страны.

«Я голосовал за Brexit. Я верю и знаю, что Brexit может принести и приносит значительные выгоды и возможности для страны», — добавил.

Сунак при этом сослался на возобновление Великобританией иммиграционного контроля после выхода из ЕС, а также на торговые соглашения, подписанные с другими странами.