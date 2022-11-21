Иранские футболисты отказались петь гимн страны на ЧМ 2022

Перед матчем с Англией в понедельник одиннадцать стартовых игроков сборной Ирана в знак протеста воздержались от исполнения гимна своей страны.

Члены «Team Melli», которые не делали заявлений о ситуации в стране во время прошедших пресс-конференций просто не спели гимн страны, что, очевидно, представляет собой решительный акт протеста против существующего режима.

В течение последней недели капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбахш объяснил, что игроки коллективно решат, будут ли петь национальный гимн или откажутся от этого в поддержку протестов.

Их решение было вынесено в понедельник. Следует также отметить, что, когда гимн зазвучал публика на стадионе «Халифа» в Дохе начала громко свистеть, что неудивительно, учитывая весьма напряженные дипломатические отношения между Катаром и Ираном.