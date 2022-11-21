Reuters: Норвегия выделит $182 млн на закупку газа для Украины на зиму
2022-11-21 17:17
Глава Минфина Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум сообщил о выделении $182 миллионов из бюджета страны на закупку газа для Украины.
21 ноября информационное агентство Reuters, со ссылкой на главу Министерства финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума, сообщило о том, что в рамках нового пакета помощи киевскому режиму Осло выделит 182 миллиона евро на закупку газа для Украины на зиму.
Отмечается, что формальным получателем средств будет украинская компания «Нафтогаз», а платежи за «голубое топливо» будут производиться напрямую европейским поставщикам газа, получившим предварительное одобрение.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
162 человека погибли землетрясении на индонезийском острове Ява
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
ООН выделит Ливану продовольственную помощь на сумму 5,4 миллиарда долларов
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь