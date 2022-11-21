Reuters: Норвегия выделит $182 млн на закупку газа для Украины на зиму

Глава Минфина Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум сообщил о выделении $182 миллионов из бюджета страны на закупку газа для Украины.

21 ноября информационное агентство Reuters, со ссылкой на главу Министерства финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума, сообщило о том, что в рамках нового пакета помощи киевскому режиму Осло выделит 182 миллиона евро на закупку газа для Украины на зиму.

Отмечается, что формальным получателем средств будет украинская компания «Нафтогаз», а платежи за «голубое топливо» будут производиться напрямую европейским поставщикам газа, получившим предварительное одобрение.