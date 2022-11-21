Эксперты объяснили, какие продукты укрепляют иммунитет

Это продукты с высоким содержанием йода, потому что из-за его недостатка страдает весь организм.

Иммунная система должна всегда быть наготове, чтобы заметить и правильно отреагировать на «вторжение» патогенов, распознать «врага». Иммунная система для правильного функционирования нуждается в сбалансированном питании. Оно должно включать полезные продукты.

В частности, для поддержания иммунитета в здоровом состоянии нужно, чтобы в рационе было достаточное количество йода, потому что из-за его недостатка страдает весь организм, могут нарушиться метаболические процессы, появляются проблемы с памятью.

Восполнить нехватку этого компонента помогут простые и привычные продукты.

К примеру, в меню нужно включить клюкву, в ста граммах которой содержится 350 мкг йода. А также витамин С, К, множество антиоксидантов. Добавить нужно и треску - это отличный источник постного белка, в котором мало калорий и много йода: 110 мкг на 100 г. А еще много фосфора, магния, витамина Е.

Врач-иммунолог Елена Парецкая также рекомендовала регулярно есть картофель в «мундире», белую фасоль, морскую капусту и мясо индейки.