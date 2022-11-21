Генсек НАТО Столтенберг оговорился, призвав мировое сообщество не поддерживать Украину
2022-11-21 17:28
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Украину с Россией и призвал мировое сообщество не оказывать поддержку Киеву.
21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на парламентской ассамблее Североатлантического альянса в Мадриде перепутал Российскую Федерацию и Украину.
Британское интернет-издание The Independent опубликовало видео, где Столтенберг допустил оговорку по Фрейду, но потом быстро исправился, заявив, что «никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
162 человека погибли землетрясении на индонезийском острове Ява
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
ООН выделит Ливану продовольственную помощь на сумму 5,4 миллиарда долларов
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь