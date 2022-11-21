Генсек НАТО Столтенберг оговорился, призвав мировое сообщество не поддерживать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Украину с Россией и призвал мировое сообщество не оказывать поддержку Киеву.

21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на парламентской ассамблее Североатлантического альянса в Мадриде перепутал Российскую Федерацию и Украину.

Британское интернет-издание The Independent опубликовало видео, где Столтенберг допустил оговорку по Фрейду, но потом быстро исправился, заявив, что «никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию».