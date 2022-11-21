В Киеве на левом берегу Днепра прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые прогремели на левобережной части Киева.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Киеве на левом берегу Днепра прогремела серия взрывов.

Обозреватели «Страны» также добавили, что, ранее, сообщалось о работе сапёров на левобережной части столицы Украины, однако на данный момент представители власти не дали комментариев о причине взрывов.