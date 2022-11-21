Дочка Славы вместе с пьяными подругами разгромили отель

Отдых начинался вполне прилично, но закончился тем, что гостьям за поломанное имущество выставили счет на 84 000 рублей.

Саша Морозова призналась, что очень хорошо повеселилась в минувшие выходные. 23-летняя дочь Славы с подругами пошла в спа-отель, который находится в 4 километрах от Москвы, сообщает Рrozvezd.

Как уточняет издание, номер в этом отеле стоит от 6 до 18 тысяч рублей в сутки. Девушка рассказала, что отдых начинался вполне прилично, но закончился тем, что гостьям за поломанное имущество выставили счет на 84 000 рублей.

Подробностей вечеринки Саша не рассказала, но выложила фото разбитого плазменного телевизора. По мнению подписчиков, в трезвом виде это сделать невозможно, потому велика вероятность, что девушки хорошо приняли на грудь.

"Будет что вспомнить!" - позитивно прокомментировала случившееся Морозова.

Александра призналась, что сотрудникам заведения пришлось вызывать пожарных, они также угрожали ей и подругам полицией.