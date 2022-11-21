Вучич: переговоры Белграда и Приштины в Брюсселе оказались безуспешными
2022-11-21 17:49
Президент Сербии Александр Вучич заявил о безуспешности переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе.
21 ноября новостное агентство РИА сообщило о том, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти не достигли никаких договорённостей на состоявшихся переговорах в Брюсселе.
Вучич утверждает, что брюссельские переговоры между Белградом и Приштиной оказались абсолютно безуспешными, ввиду чего между Сербией и Косово продолжился рост напряжённости.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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