Вучич: переговоры Белграда и Приштины в Брюсселе оказались безуспешными

Президент Сербии Александр Вучич заявил о безуспешности переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе.

21 ноября новостное агентство РИА сообщило о том, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти не достигли никаких договорённостей на состоявшихся переговорах в Брюсселе.

Вучич утверждает, что брюссельские переговоры между Белградом и Приштиной оказались абсолютно безуспешными, ввиду чего между Сербией и Косово продолжился рост напряжённости.