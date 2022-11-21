Дочь Славы Саша в компании подруг разгромила столичный отель

23-летняя дочь певицы Славы Саша Морозова в компании своих приятельниц "расслабилась", пребывая в спа-отеле рядом с Москвой. Веселье, а вернее разгром, который учинили девушки, вылился в 90 000 рублей.

Наследница известной исполнительницы Славы Александра Морозова призналась, что хорошо повеселилась с подружками накануне.

Приятельницы отдыхали в спа-отеле под Москвой.

По словам дочки артистки, все начиналось очень прилично, а завершилось тем, что "веселым" девушкам выставили счет на 90000 российских рублей за причиненный заведению ущерб, о чем сообщает портал "PROZVEZD".