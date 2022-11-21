Педиатр Ирина Юзуп предупреждает о риске артрита при неправильном употреблении воды
Чтобы вода приносила пользу, важно обращать внимание на ее качество и не только. Специалист рассказал, в каком положении надо пить жидкость, чтобы не заработать артрит.
Как утверждает педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп, питьевую воду нужно употреблять в положении сидя.
Тогда человек максимально расслаблен, и питье в пищеварительном тракте усваивается лучше.
В другом положении тела нарушается баланс жидкостей в организме, в результате вода накапливается в суставах и развивается артрит.
Многие люди имеют плохую привычку - запивать еду водой. Ирина Юзуп советует не делать этого. Жидкость нужно пить не в процессе приемов пищи, а между ними.
Лучше всего употреблять питье комнатной температуры.
Согласно мнению специалистов, человеку в день требуется 1,5-2,5 л воды, включая воду в соках, супах, чае и прочих жидкостях.
Превышение суточной нормы (3-4 литра и более) приводит к большой нагрузке на почки и вызывает отеки.
Недостаточное употребление воды вызывает опасное состояние - обезвоживание.
Консультант по диетологии Светлана Андреева:
"Например, при дефиците воды в организме кровь становится густой, в результате чего возникает много тяжелых заболеваний, вплоть до инфарктов и бесплодия"
Если человеку не хватает 10% воды в организме, начинают происходить необратимые изменения с последующим летальным исходом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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