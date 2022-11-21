Педиатр Ирина Юзуп предупреждает о риске артрита при неправильном употреблении воды

Чтобы вода приносила пользу, важно обращать внимание на ее качество и не только. Специалист рассказал, в каком положении надо пить жидкость, чтобы не заработать артрит.

Как утверждает педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп, питьевую воду нужно употреблять в положении сидя.

Тогда человек максимально расслаблен, и питье в пищеварительном тракте усваивается лучше.

В другом положении тела нарушается баланс жидкостей в организме, в результате вода накапливается в суставах и развивается артрит.

Многие люди имеют плохую привычку - запивать еду водой. Ирина Юзуп советует не делать этого. Жидкость нужно пить не в процессе приемов пищи, а между ними.

Лучше всего употреблять питье комнатной температуры.

Согласно мнению специалистов, человеку в день требуется 1,5-2,5 л воды, включая воду в соках, супах, чае и прочих жидкостях.

Превышение суточной нормы (3-4 литра и более) приводит к большой нагрузке на почки и вызывает отеки.

Недостаточное употребление воды вызывает опасное состояние - обезвоживание.

Консультант по диетологии Светлана Андреева:

"Например, при дефиците воды в организме кровь становится густой, в результате чего возникает много тяжелых заболеваний, вплоть до инфарктов и бесплодия"

Если человеку не хватает 10% воды в организме, начинают происходить необратимые изменения с последующим летальным исходом.