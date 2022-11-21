Откуда берутся морщины вокруг рта и что можно с этим сделать

Дерматокосметолог Татьяна Малышева объяснила происхождение морщин в носогубной области и посоветовала следить за образом жизни.

Появлению морщин вокруг возле губ способствует много факторов. Среди них большую роль играет степень активности мимики человека (проявление эмоций, смех, жевательные движения, курение).

По мнению специалиста, эта область почти лишена подкожно-жировой клетчатки. С течением времени при постоянном напряжении мимических мышц возникают кисетные морщины.

Другая причина - нарушение гормонального фона. Это обычно связано с возрастными изменениями. Коллаген вырабатывается в меньшем количестве, кожа сохнет и делается дряблой.

Третья причина заключается в старении лицевого скелета. С возрастом человек теряет зубы, у него истончается эмаль, развивается неправильный прикус.

Все это оказывает влияние на образование морщин вокруг губ.

Четвертый фактор - климатический. Особенности погодных условий могут ускорять процесс естественного старения.

Пятый фактор - недостаток воды, который приводит к сухости и быстрому увяданию кожи с закономерным появлением морщин вокруг рта.

Исправить ситуацию своими силами можно до 30 лет, используя массаж, гимнастику, специальную косметику.

Татьяна Малышева:

«Такие методы будут помогать до определенного возраста, здесь от образа жизни и генетики многое зависит. После 30-35 лет необходимо обращаться за помощью к специалистам»

В целом, чтобы лицо дольше сохраняло молодость, обязательно нужно следить за образом жизни - питанием, питьевым режимом, достаточным отдыхом. Важно исключить алкоголь, курение, вредные продукты, длительное пребывание на открытом солнце.