Мужа олимпийской чемпионки Липницкой призвали на службу в рамках частичной мобилизации

Владислав Тарасенко получил повестку и сам пришел в военкомат. После этого экс-спортсмена отправили на полигон в подмосковном Алабино для подготовки.

Супруга олимпийской чемпионки Юлии Липницкой призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Сейчас бывший 25-летний фигурист Владислав Тарасенко проходит на полигоне подготовку, а затем отправится на передовую, сообщает Экспресс газета.

Издание со ссылкой на свой источник пишет, что экс-спортсмен получил повестку и сам пришел в военкомат. После этого мужа прославленной спортсменки отправили на полигон в подмосковном Алабино для подготовки.

Подробности происходящего раскрыл Евгений Плющенко. По словам двукратного олимпийского чемпиона, Владислав Тарасенко в скором времени должен отбыть на передовую.

«Дома у него жена и маленький ребенок, однако он все равно поехал. Сказал, будет защищать Отечество. Напрямую связи с ним сейчас нет, общаемся через Юлю», – поделился фигурист.

Два года назад у Юлии и Владислава родилась дочь Каталина. Во время карьеры Тарасенко тренировался у Татьяны и Алексея Мишиных, Этери Тутберидзе. Фигурист семь лет назад выиграл Финал Кубка России среди юниоров.