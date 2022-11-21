Мужа олимпийской чемпионки Липницкой призвали на службу в рамках частичной мобилизации
Владислав Тарасенко получил повестку и сам пришел в военкомат. После этого экс-спортсмена отправили на полигон в подмосковном Алабино для подготовки.
Супруга олимпийской чемпионки Юлии Липницкой призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Сейчас бывший 25-летний фигурист Владислав Тарасенко проходит на полигоне подготовку, а затем отправится на передовую, сообщает Экспресс газета.
Издание со ссылкой на свой источник пишет, что экс-спортсмен получил повестку и сам пришел в военкомат. После этого мужа прославленной спортсменки отправили на полигон в подмосковном Алабино для подготовки.
Подробности происходящего раскрыл Евгений Плющенко. По словам двукратного олимпийского чемпиона, Владислав Тарасенко в скором времени должен отбыть на передовую.
«Дома у него жена и маленький ребенок, однако он все равно поехал. Сказал, будет защищать Отечество. Напрямую связи с ним сейчас нет, общаемся через Юлю», – поделился фигурист.
Два года назад у Юлии и Владислава родилась дочь Каталина. Во время карьеры Тарасенко тренировался у Татьяны и Алексея Мишиных, Этери Тутберидзе. Фигурист семь лет назад выиграл Финал Кубка России среди юниоров.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
Захарова: Запад позволил Украине обстрелы ЗАЭС
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
162 человека погибли землетрясении на индонезийском острове Ява
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь