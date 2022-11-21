Рестораны сети McDonald's в Беларуси закроются в полночь

В Беларуси рестораны американской сети быстрого питания McDonald's закроются в полночь.

В понедельник в полночь, 21 ноября 2022 года, расположенные в Минске и других городах республики рестораны американской корпорации McDonald's, которая в декабре прошлого года отметила 25 лет работы в Беларуси.

Напомним, что с 22 ноября рестораны сети быстрого питания McDonald's на территории Республики Беларусь начнут работать под российским брендом «Вкусно – и точка».