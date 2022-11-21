162 человека погибли землетрясении на индонезийском острове Ява

В результате землетрясения на самом густонаселённом острове в мире погибли 162 яванца, большинство из них – дети.

В понедельник вечером, 21 ноября 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на индонезийский телеканал Kompas TV, сообщило об увеличении жертв землетрясения магнитудой 5,6 на индонезийском острове Ява до 162 человек.

Отмечается, что большая часть из погибших при землетрясении в провинции Чианджур – дети, которые во время начала стихийного бедствия находились в школах и школах-интернатах.