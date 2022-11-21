Politico: Польша создает армию, которая может стать самой мощной в Европе

Американский чиновник назвал польскую армию, возможно, самой мощной во всей Европе.

21 ноября интернет-издание Politico, со ссылкой на неназванного американского чиновника, заявило о том, что в обозримом будущем армия Республики Польша, возможно, станет самой мощной в Европе, увеличив расходы на обороны с 2,4% ВВП до 5%, чем уже превзошла ФРГ.

Ранее, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по боевому управлению Валерий Гнилозуб заявлял о том, что милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне против Союзного государства.