Politico: Польша создает армию, которая может стать самой мощной в Европе
2022-11-21 19:23
Американский чиновник назвал польскую армию, возможно, самой мощной во всей Европе.
21 ноября интернет-издание Politico, со ссылкой на неназванного американского чиновника, заявило о том, что в обозримом будущем армия Республики Польша, возможно, станет самой мощной в Европе, увеличив расходы на обороны с 2,4% ВВП до 5%, чем уже превзошла ФРГ.
Ранее, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по боевому управлению Валерий Гнилозуб заявлял о том, что милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне против Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Politico: Польша создает армию, которая может стать самой мощной в Европе
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