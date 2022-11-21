Илон Маск рискует лишиться американского гражданства
Сообщается, что у самого богатого человека на планете нет степени бакалавра в области физики либо какой-либо иной технической отрасли.
В Сети пошли разговоры о том, что американский миллиардер Илон Маск может лишиться гражданства США. Почему?
Как выяснилось, основатель Теслы - нелегал, который однажды подделал документы об образовании, чтобы остаться в США.
Сообщается, что у самого богатого человека на планете "нет степени бакалавра в области физики либо какой-либо иной технической отрасли". В аспирантуру он тоже не попал. В 1995-м бросил школу и стал нелегалом.
Оказывается, за это могут не просто лишить гражданства, но еще и выдворить из страны. И правда, зачем он нужен Штатам без степени бакалавра?
Откуда вообще родом? Из ЮАР? Туда и отправят. К слову, государство не такое уж и плохое. А если серьезно, то, может, лучше задуматься, что не так с высшей американской школой, коль она в цепочке реализации прорывных проектов оказалась ненужной.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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