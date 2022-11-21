Илон Маск рискует лишиться американского гражданства

Сообщается, что у самого богатого человека на планете нет степени бакалавра в области физики либо какой-либо иной технической отрасли.

В Сети пошли разговоры о том, что американский миллиардер Илон Маск может лишиться гражданства США. Почему?

Как выяснилось, основатель Теслы - нелегал, который однажды подделал документы об образовании, чтобы остаться в США.

Сообщается, что у самого богатого человека на планете "нет степени бакалавра в области физики либо какой-либо иной технической отрасли". В аспирантуру он тоже не попал. В 1995-м бросил школу и стал нелегалом.

Оказывается, за это могут не просто лишить гражданства, но еще и выдворить из страны. И правда, зачем он нужен Штатам без степени бакалавра?

Откуда вообще родом? Из ЮАР? Туда и отправят. К слову, государство не такое уж и плохое. А если серьезно, то, может, лучше задуматься, что не так с высшей американской школой, коль она в цепочке реализации прорывных проектов оказалась ненужной.