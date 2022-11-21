Песков: в Кремле не обсуждают объявление 2 волны частичной мобилизации в РФ

Дмитрий Песков утверждает, что представители Кремля не располагают сведениями о возможности второй волны частичной мобилизации в стране.

Вечером 21 ноября глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, получив от них вопрос о вероятности объявления второй волны в рамках частичной мобилизации в России. По словам Пескова, в Кремле бесед о новой волне мобилизации в стране нее ведётся.

При это Дмитрий Песков отметил, что он не может говорить за представителей Министерства обороны России, которые могут обладать более детальной информацией.