Песков: в Кремле не обсуждают объявление 2 волны частичной мобилизации в РФ
2022-11-21 19:24
Дмитрий Песков утверждает, что представители Кремля не располагают сведениями о возможности второй волны частичной мобилизации в стране.
Вечером 21 ноября глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, получив от них вопрос о вероятности объявления второй волны в рамках частичной мобилизации в России. По словам Пескова, в Кремле бесед о новой волне мобилизации в стране нее ведётся.
При это Дмитрий Песков отметил, что он не может говорить за представителей Министерства обороны России, которые могут обладать более детальной информацией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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