Ученые выяснили, что у мужчин быстрыми темпами сокращаются сперматазоиды, но причины явления неясны

Одной из версий называют плохую экологию. Загрязнение окружающей среды, современные лекарства, вездесущий пластик могут негативно отразиться на здоровье.

Репродуктивное здоровье у мужчин за последние 45 лет изменилось странным образом: количество сперматозоидов сократилось вдвое, и этот показатель продолжает падать.

Такой вывод сделал израильский эпидемиолог Хагай Левин после масштабного метаанализа данных нескольких десятков тысяч мужчин из разных стран, сообщает Вокруг Света.

«Данные свидетельствуют, что это глобальное снижение в XXI веке идет ускоренными темпами. Число сперматозоидов падает на 1,1 процента в год», — рассказал ученый.

Исследователи не могут назвать стопроцентную причину такого явления. Одна из версий - плохая экология. Воздействие загрязнений окружающей среды, современные лекарства, вездесущий пластик, нездоровый образ жизни - все это может быть причиной падения репродуктивных возможностей мужчин.

Но последствия тоже пока плохо изучены. Авторы проекта считают, что нужно продолжать исследования, чтобы предотвратить такие нарушения в будущем и выяснить, чем это может грозить.