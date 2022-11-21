Анкара обвинила коллективный Запад в попытке дестабилизировать Турцию

Анкара обвинила поддерживающие террористов западные страны в попытке дестабилизировать Турцию.

21 ноября глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своём аккаунте Twitter заявил о том, что западные страны своей поддержкой террористов «прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию» в республике.

Алтун добавил, что западные союзники Турецкой Республики «должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке» курдским партиям и движениям.