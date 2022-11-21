Анкара обвинила коллективный Запад в попытке дестабилизировать Турцию
2022-11-21 19:40
Анкара обвинила поддерживающие террористов западные страны в попытке дестабилизировать Турцию.
21 ноября глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своём аккаунте Twitter заявил о том, что западные страны своей поддержкой террористов «прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию» в республике.
Алтун добавил, что западные союзники Турецкой Республики «должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке» курдским партиям и движениям.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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