В Германии банда голодных грабителей взломала ресторан, чтобы испечь себе пиццу
2022-11-21 19:41
Банда грабителей испекла пиццу в ресторане в Карлсруэ и тут же ее съела, они также угостились напитками из холодильника и взяли около 100 евро на сдачу, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции.
Злоумышленники взломали входную дверь и проникли в ресторан. Они использовали кухонную утварь и необходимые ингредиенты для приготовления пиццы, сообщил источник.
Сотрудник ресторана, который пришел на работу утром, обнаружил опустошенную кухню, когда хотел открыть пиццерию.
Размер ущерба не уточняется.
Опубликовано: Тарас Медведев
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