В Германии банда голодных грабителей взломала ресторан, чтобы испечь себе пиццу

Банда грабителей испекла пиццу в ресторане в Карлсруэ и тут же ее съела, они также угостились напитками из холодильника и взяли около 100 евро на сдачу, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции.

Злоумышленники взломали входную дверь и проникли в ресторан. Они использовали кухонную утварь и необходимые ингредиенты для приготовления пиццы, сообщил источник.

Сотрудник ресторана, который пришел на работу утром, обнаружил опустошенную кухню, когда хотел открыть пиццерию.

Размер ущерба не уточняется.