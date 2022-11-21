В Германии банда голодных грабителей взломала ресторан, чтобы испечь себе пиццу

APS
2022-11-21 19:41

Банда грабителей испекла пиццу в ресторане в Карлсруэ и тут же ее съела, они также угостились напитками из холодильника и взяли около 100 евро на сдачу, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции.

Злоумышленники взломали входную дверь и проникли в ресторан. Они использовали кухонную утварь и необходимые ингредиенты для приготовления пиццы, сообщил источник. 

Сотрудник ресторана, который пришел на работу утром, обнаружил опустошенную кухню, когда хотел открыть пиццерию. 

Размер ущерба не уточняется.

Опубликовано: Тарас Медведев