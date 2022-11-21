Норвегия возобновила поставки в Россию запчастей для турбин
2022-11-21 19:46
Норвежская компания Bergen Engines возобновила поставки в Россию запчастей для турбин.
В понедельник днем норвежская газета Bergens Tidende сообщила, что компания Bergen Engines начала вновь поставлять свою продукцию в Россию для выполнения долгосрочных договорных обязательств.
Сообщается, что ввезенные запчасти пойдут на ремонт двадцати двух газовых турбин, поставленных фирмой "Русской медной компании" в 2019 году.
Отмечается, что Bergen Engines ранее объявила о полном прекращении деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине.
Опубликовано: Елена Калиновская
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