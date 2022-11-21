Норвегия возобновила поставки в Россию запчастей для турбин

Норвежская компания Bergen Engines возобновила поставки в Россию запчастей для турбин.

В понедельник днем норвежская газета Bergens Tidende сообщила, что компания Bergen Engines начала вновь поставлять свою продукцию в Россию для выполнения долгосрочных договорных обязательств.

Сообщается, что ввезенные запчасти пойдут на ремонт двадцати двух газовых турбин, поставленных фирмой "Русской медной компании" в 2019 году.

Отмечается, что Bergen Engines ранее объявила о полном прекращении деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине.