Турция вызвала посла Швеции в связи с инцидентом в Стокгольме

Министерство иностранных дел Турции в понедельник вызвало посла Швеции, чтобы потребовать расследования инцидента в Стокгольме, который оно считает оскорбительным для президента Тайипа Эрдогана, сообщили два дипломатических источника.

По их словам, в ходе инцидента группа, симпатизирующая запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), устроила акцию протеста возле посольства Турции в Стокгольме и спроецировала на здание то, что Анкара назвала «пропагандой терроризма» и «оскорбительным контентом в отношении властей».

По словам дипломатических источников, Турция ожидает, что Швеция привлечет к ответственности виновных в этой акции.

Инцидент может повлиять на решение Турции ратифицировать соглашение о статусе кандидата в НАТО скандинавской республики.