Турция вызвала посла Швеции в связи с инцидентом в Стокгольме
2022-11-21 19:50
Министерство иностранных дел Турции в понедельник вызвало посла Швеции, чтобы потребовать расследования инцидента в Стокгольме, который оно считает оскорбительным для президента Тайипа Эрдогана, сообщили два дипломатических источника.
По их словам, в ходе инцидента группа, симпатизирующая запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), устроила акцию протеста возле посольства Турции в Стокгольме и спроецировала на здание то, что Анкара назвала «пропагандой терроризма» и «оскорбительным контентом в отношении властей».
По словам дипломатических источников, Турция ожидает, что Швеция привлечет к ответственности виновных в этой акции.
Инцидент может повлиять на решение Турции ратифицировать соглашение о статусе кандидата в НАТО скандинавской республики.
Опубликовано: Тарас Медведев
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
Карчаа: украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Глава администрации Читы отправился добровольцем в зону СВО
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь