Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» по делу о «Северном потоке-2»

Польский суд отметил штраф «Газпрому» и компаниям ЕС по делу о строительстве «Северного потока-2».

21 ноября Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK сообщило об отмене польским судом по конкуренции и защите прав потребителей решения о наложении штрафа на «Газпром» и европейские компании, которые принимали участие в строительстве «Северного потока-2».

Напомним, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по данному делу, после чего российская энергетическая компания решила обжаловать вердикт суда.