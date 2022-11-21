Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» по делу о «Северном потоке-2»
2022-11-21 19:51
Польский суд отметил штраф «Газпрому» и компаниям ЕС по делу о строительстве «Северного потока-2».
21 ноября Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK сообщило об отмене польским судом по конкуренции и защите прав потребителей решения о наложении штрафа на «Газпром» и европейские компании, которые принимали участие в строительстве «Северного потока-2».
Напомним, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по данному делу, после чего российская энергетическая компания решила обжаловать вердикт суда.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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