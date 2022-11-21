Премьер Португалии Кошта: ЕС не сможет принять новых членов, включая Украину

Португальский премьер-министр Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не сможет принять новых членов, включая Украину.

21 ноября премьер-министр Португалии Антониу Кошта в эфире CNN Portugal заявил о том, что Европейский союз не сможет принять Украину в ЕС, как и других кандидатов.

Кошта уточнил, что «в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создаёт», поэтому призывы Зеленского к западным странам не найдут ожидаемого отклика.