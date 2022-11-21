Впервые в мире 8-летнему ребенку поставили роботизированные ноги-протезы

Врачи Великобритании подарили девочке новые ноги. Ее собственные были ампутированы в возрасте 10 месяцев после перенесенного менингита.

Восьмилетняя девочка - самый молодой человек в мире, который будет жить с роботизированными протезами вместо ног.

Хармони-Роуз Аллен пришлось ампутировать все конечности в младенчестве, когда она заболела менингитом.

Сейчас, в возрасте 8 лет, девочке установили коленные суставы с микропроцессором. Пока это только испытательный период в Dorset Orthopaedics.

Встроенный в протезы компьютер разработан компанией Ottobock. Он беспрерывно считывает движения ребенка и корректирует сопротивление колена.

Хармони-Роуз теперь может ходить, сидеть, вставать самостоятельно. В этом помогают колени с микропроцессором.

В них встроены бионические датчики, способные снимать показания до 100 раз в секунду. Сам протез выполнен из углеродного волокна - и корпус, и ножка.

Протезист Мэтью Хьюз рассказал, что девочка не сразу поддалась на уговоры примерить удивительные протезы.

Но сейчас малышка очень довольна:

«Мне нравятся мои новые ноги. По шкале от одного до десяти я бы определенно сказал десять. Теперь, когда я сажусь, я могу их сгибать. Мне не нужно дергать за поводок, чтобы заставить их сгибаться. Когда я вернулась в школу и увидела своих друзей, они все были поражены»

Рада и мать девочки, 28-летняя Фрейя Холл:

"Когда дочка садилась, ей приходилось откидываться назад, потому что ноги не сгибались, но теперь она сидит красиво и грациозно. Дочка впервые надела в школу гольфы и колготки до колен».

Мама с радостью отметила, что девочка теперь стала самостоятельной, ее качество жизни заметно улучшилось.

И еще малышка, наконец, может не выделяться среди остальных детей - теперь она выглядит, как все, и может вести нормальный образ жизни.