Инспекция МАГАТЭ осмотрела новые повреждения на Запорожской АЭС
2022-11-21 20:36
Группа экспертов МАГАТЭ осмотрела повреждения на Запорожской АЭС после обстрела украинскими военными.
21 ноября российское новостное агентство РИА, со ссылкой на «Росэнергоатом», сообщила о том, что инспекция МАГАТЭ завершила осмотр повреждений Запорожской АЭС, которые были нанесены в результате обстрела ВСУ 19 и 20 ноября.
Отмечается, что специалисты МАГАТЭ передали заключение осмотра повреждений атомной электростанции в Энергодаре в штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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