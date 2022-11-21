Инспекция МАГАТЭ осмотрела новые повреждения на Запорожской АЭС

Группа экспертов МАГАТЭ осмотрела повреждения на Запорожской АЭС после обстрела украинскими военными.

21 ноября российское новостное агентство РИА, со ссылкой на «Росэнергоатом», сообщила о том, что инспекция МАГАТЭ завершила осмотр повреждений Запорожской АЭС, которые были нанесены в результате обстрела ВСУ 19 и 20 ноября.

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ передали заключение осмотра повреждений атомной электростанции в Энергодаре в штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии.