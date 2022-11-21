27-летний футболист Газзетта покончил с собой после победы его клуба

Швейцарский футболист Карим Газзетта, который играл за боснийский клуб «Зриньски Мостар», покончил с собой.

В МВД Боснии и Герцеговины подтвердили смерть спортсмена. Его тело нашли прямо перед домом, в котором он жил.

Газзетта совершил самоубийство всего через несколько часов после победы его команды над клубом «Борче».

Футболист вошел в состав «Зриньски Мостара» в качестве полузащитника летом этого года, но в первом же матче с новой командой получил травму.