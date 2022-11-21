США следят за расследованием расстрела российских военнопленных на Украине

Посол США по особым поручениям Бет Ван Шак заявил, что власти страны следят за информацией о расстреле российских военнопленных солдатами ВСУ.

Он напомнил, что законы войны должны применяться в равной степени ко всем сторонам.

Информация о расстреле более чем 10 российских военнопленных украинскими солдатами появилась 18 ноября.

Подтверждением этого факта служит видеозапись, которая сделана под Сватово в районе Макеевки.