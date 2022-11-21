США следят за расследованием расстрела российских военнопленных на Украине
2022-11-21 20:51
Посол США по особым поручениям Бет Ван Шак заявил, что власти страны следят за информацией о расстреле российских военнопленных солдатами ВСУ.
Он напомнил, что законы войны должны применяться в равной степени ко всем сторонам.
Информация о расстреле более чем 10 российских военнопленных украинскими солдатами появилась 18 ноября.
Подтверждением этого факта служит видеозапись, которая сделана под Сватово в районе Макеевки.
Опубликовано: Светлана Репина
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