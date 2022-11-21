Россия отказалась поставлять нефть в страны, применяющие ценовой потолок

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что нефть из РФ не будет поставляться в страны, которые применяют ценовой потолок.

Он назвал Россию надежным поставщиком энергии на мировой рынок и подчеркнул, что страна подтверждает рыночный статус партнерского взаимодействия.

Но страна отказывается поставлять нефть и нефтепродукты в страны, где будет действовать ценовой потолок.

Вместо этого потоки энергоносителей пойдут к другим партнерам. Новак не исключает и сокращение нефтедобычи, а также прогнозирует дефицит нефти на мировом рынке.