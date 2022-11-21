ООН заявила об отсутствии возможности определить ответственных за обстрелы ЗАЭС
2022-11-21 21:09
В Офисе генсека ООН заявили, что организация не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС в Энергодаре.
В понедельник, 21 ноября 2022 года, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в пресс-релизе заявил о том, что на данный момент у организации «нет возможности определить» ответственную сторону за обстрелы территории Запорожской АЭС.
Также Хак добавил, что ООН «разделяет озабоченность» главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси из-за угрозы радиационной аварии и призывает все стороны украинского конфликта прекратить огонь на ЗАЭС в Энергодаре и прилегающей к ней территории.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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