ООН заявила об отсутствии возможности определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

В Офисе генсека ООН заявили, что организация не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС в Энергодаре.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в пресс-релизе заявил о том, что на данный момент у организации «нет возможности определить» ответственную сторону за обстрелы территории Запорожской АЭС.

Также Хак добавил, что ООН «разделяет озабоченность» главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси из-за угрозы радиационной аварии и призывает все стороны украинского конфликта прекратить огонь на ЗАЭС в Энергодаре и прилегающей к ней территории.