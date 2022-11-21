Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые поддержат потолок цен

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва не намерена экспортировать нефть в страны, которые поддержали идею о фиксированной цене.

21 ноября заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что Россия отказывается поставлять нефть и нефтепродукты в государства, которые будут применять принцип ценового потолка.

Новак также добавил, что российское правительство планирует перенаправлять поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу, подтверждая свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок.